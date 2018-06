Stille ruht der See

Ruhe herrscht derzeit noch am künftigen Aitracher Badesee. Auf dem vor einigen Tagen fotografierten ehemaligen Kiesgrubengelände präsentiert sich die Landschaft, die sich im Sinne des Naturschutzes wieder in ihren ursprünglichen Zustand entwickeln soll, in stimmungsvoller abendlicher Stimmung.

In den nächsten Wochen, so Bürgermeister Thomas Kellenberger auf Anfrage aus der Mitte des Gemeinderates, soll hier offiziell die Badesaison eröffnet werden. Dieser Tage sollen die Fundamente zur künftigen Toilettenanlage errichtet werden. An der Hangkante wird an deren unterem Ende die Kiesbank, rechts im sichtbar, teilweise abgetragen, um ein Absetzen von Sedimenten an der Badebucht einzudämmen. Zudem soll noch die Liegewiese vergrößert werden.

Noch nicht geklärt wurde die Frage zum künftigen Fahrradabstellplatz am Zugang zum See. Hier wurden Überlegungen hinsichtlich der Materialien der Fahrradständer angestellt. Mit dem Angebot von metallenen Fahrradständern für insgesamt 39 Zweirädern konnten sich die Ratsmitglieder dagegen nicht anfreunden, da würden einfache Holzbalken genügen, so die einhellige Meinung.

Für Ernüchterung und zum Erschrecken sorgte dann die Auskunft, dass die Holzständer teurer als die Metallständer kämen. Bezüglich der Fahrradständer gibt es momentan noch keine Lösung. Die Gemeinderäte Christian und Hock und Manfred Graf haben sich dazu bereit erklärt und arbeiten zur Zeit daran.