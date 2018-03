Stichflamme ruft Feuerwehr auf den Plan

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Dienstag gegen 13.40 Uhr bei einer Firma in der Hermann-Krum-Straße in Aitrach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war bei einer Pulveranlage aus einem Ofenventilator eine Stichflamme ausgetreten, ein offener Brand entstand jedoch nicht. Die Stichflamme entstand vermutlich aufgrund von Staub und sonstigen Verschmutzungen außen am Ventilator.

Verletzt wurde niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Feuerwehren Aitrach und Aichstetten waren mit 31 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.