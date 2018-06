Steine sind in Aitrach zu bewundern

Lioba Abrell hat als Bildhauerin schon an verschiedenen Plätzen im Allgäu auf sich aufmerksam gemacht, aber auch in Ankara, Barcelona, Texas oder China. Nun wird sie auch im eigenen Land gewürdigt. Im Rathaus und an prominenten Plätzen der Ortes sind bis Ende Juli Werke von ihr zu sehen.

Vielen in Aitrach ist die 44-Jährige bekannt durch künstlerische, außergewöhnliche Grabsteine. Ihre ganz persönliche Art, an Stein heranzugehen, kann man nun an fünf Plätzen studieren. Vor dem Seniorenzentrum liegt ein von 631 Bohrungen paralysierter Findling. Ein anderer beim Rathaus ist nur 16 Mal durchbohrt -– „Aitrach“ in Blindenschrift. Vor der Schule liegt eine Prozession von zehn „geöffneten“ Brocken. Und im Foyer der Festhalle warten zwei Baumstämme, die Abrell kunstvoll aushöhlte.

Leere, Offenheit und Transparenz in festem Material ist ein Grundthema von Abrell und durchzieht auch die Arbeiten im Rathaus. Da hat sie kopfgroße Steine ausgehöhlt, entkernt, bis zur noch ein zerbrechliches Gerüst bleibt. Auf die Spitze getrieben hat sie dieses Projekt mit sieben hauchzarten Marmorschalen. Diesem Material solch filigrane Formen abzuringen, ist schon rein handwerklich eine Meisterleistung (die auch mit manchen kurz vor Vollendung geborstenen Exemplaren bezahlt wird). Gestapelte Bohrkerne und ein in ineinander passende Rohre zerlegter ehemaliger Grabsteinsockel ergänzen diese Perspektive.

Auch mit Holz trieb sie dieses Spiel, bis ihr Vater sie darauf hinwies, dass Fichten, von einem Pilz befallen, als natürlicher Prozess innen hohl werden. Die Krankheit, die Krise als Öffner und Transformator – für Abrell ein gefundenes Fressen. Auch solche Stämme verarbeitete sie. In ähnliche Richtung weisen die auseinander gebrochenen Steine, die Abrell mit Garn umwickelt, „repariert“ hat. Gerade durch Risse und Sprünge bekommen sie Persönlichkeit.

In eine ganz andere Kerbe schlägt Abrell mit früheren Arbeiten. Da sind aus Reizwäsche genähte, neckische Fußball-Tragetaschen (passend zur WM) genauso wie eine schon 2006 entstandene Vorwegnahme der Me Too-Debatte: auf die entscheidenden Rundungen reduziert werden in diesem Fall zwei Designerstühle mit entsprechenen „Aufpolsterungen“. Dass Abrell damals bewusst als Farbe neben Schwarz das Kardinalsrot der Kirche verwendete, ist ebenfalls eine frappierende Vorwegnahme von Diskussionen, die erst zehn Jahre später in Gang kamen.

Ausdrucksstark auch das in zwölf akurate Scheiben zerlegte „Steinbrot“ und das aus Rinderblut gemalte, fragend dreinblickende Antlitz einer Kuh. Ob die schwarz geflammten Holzstelen, die wie Wächter vor dem Sitzungssaal stehen oder die aus Altöl gefertigten Drucke, Trauerarbeit in einer Lebenskrise: eindringliche, alles andere als konventionelle Kunst, die Fragen stellt und zum Kern des Lebens vordringt – so der Betrachter das will. Denn wie wir wissen, wartet dort nicht nur Glück, sondern auch Schmerz. Eine mutige Künstlerin, die sich nicht scheut, auch diese Rückseiten des Lebens anzusprechen, anzurühren.