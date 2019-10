Stadtwerke Memmingen managen künftig die Aitracher Wasserversorgung

Ab dem 1. Januar 2020 wird die technische Betriebsführung der öffentlichen Wasserversorgung der Gemeinde Aitrach durch die Stadtwerke Memmingen wahrgenommen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Vertragsunterzeichnung zwischen der württembergischen Gemeinde Aitrach und der bayerischen Stadt Memmingen einstimmig beschlossen.

Partnerschaft intensiviert

Damit werde die Partnerschaft der beiden Gemeinden im Bereich Wasserversorgung intensiviert und auf die nächste Stufe gehoben, so Johannes Simmler, Kämmerer der Gemeinde Aitrach. Durch die Auslagerung der technischen Betriebsführung bleibe die Gemeinde organisatorisch und rechtlich weiterhin voll selbstständig.

Simmler erinnerte an die erfolgreiche Zusammenarbeit, die im Jahr 2012 mit der gemeinsamen Arbeit in der Bereitschaft begann, und seit 2017 mit der Unterstützung der Memminger Stadtwerke bei der Betriebsführung der Aitracher Wasserversorgung erweitert wurde. Die beiderseitige Zusammenarbeit stellte sich in der Vergangenheit zuverlässig und vertrauensvoll dar. Daher habe man sich geeinigt, künftig die vollständige technische Betriebsführung in den Verantwortungsbereich der Stadtwerke Memmingen zu delegieren.

Mehrkosten von 8500 Euro

Simmler legte auch die finanziellen Gegebenheiten dar: In den vergangenen Jahren betrug der Aufwand der Gemeinde zur Wasserversorgung 59 550 Euro jährlich, durch die vollständige Übergabe nach Memmingen entstünden künftig Mehrkosten von 8500 Euro. Bei einer verkauften Wassermenge, ausgehend von etwa 100 000 Kubikmeter, würde dies die bisherige Gebühr 1,55 Euro pro Kubikmeter mittelfristig um etwa 8,5 Cent erhöhen. Christian Alexa, Abteilungsleiter Netze in Memmingen, erläuterte dem Gremium die einzelnen Aufgaben und Leistungen zur technischen Betriebsführung der Memminger und betonte: „Netzeigentum und Budgethoheit bleiben bei der Gemeinde Aitrach.“ Neben dem Bereitschaftsdienst werden unter anderem periodisch Prüfungen und Kontrollen am Rohrnetz und der Wasserqualität erfolgen sowie Leckagen eruiert.

Tagesverbrauch zwischen 350 bis 400 Kubikmeter

Doch auch Reparaturen, Wasserzähleraustausch und Reinigungsarbeiten, wie zurzeit am Hochbehälter „Sturz“, stehen auf dem Programm. Dieser Vorratsbehälter beinhaltet bei Höchststand Eintausend Kubikmeter Trinkwasser, das nicht aufbereitet werden muss. Gefördert wird es in dem Pumpwerk „Hart“ (rund 125 000 Kubikmeter/Jahr) und der Aitracher Tagesverbrauch liege etwa zwischen 350 bis 400 Kubikmeter.

Mit dem kostbaren Nass versorgt werden gut 2500 Einwohner in Aitrach und im Teilort Mooshausen über ein insgesamt 40-Kilometer-Netz. Außerdem besteht eine Verbindung zum Notverbund der Woringer Gruppe, so Alexa.