Spiegelglas verletzt Autofahrerin bei Unfall in der Nähe von Aitrach leicht

Durch einen abgefahrenen Spiegel ist eine Autofahrerin am Dienstagabend bei Aitrach leicht verletzt worden und musste ambulant versorgt werden. Das teilt die Polizei mit.

Die 22-jährige Corsa-Fahrerin befuhr die Kreissstraße K 7922 von Treherz kommend in Richtung Rieden, als ein 22-jähriger Golf-Fahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Als sich beide Autos begegneten, prallten sie seitlich zusammen. Durch den Zusammenstoß löste sich der Außenspiegel am Opel und wurde durch das geöffnete Fahrtfenster in den Innenraum des Fahrzeugs geschleudert. Die 22-Jährige wurde im Gesicht getroffen, wodurch ihre Brille zu Bruch ging und sie leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst untersuchte die Frau noch vor Ort. An den Autos der Beteiligten entstand durch den Unfall geringer Sachschaden.