Sommerferienprogramm für Aitrach und Aichstetten erschienen

Das Sommerferienprogramm für die Gemeinden Aitrach und Aichstetten ist ab diesem Montag, 3. Juni, erhältlich.

„Auch in diesem Jahr haben viele engagierte Menschen es geschafft, ein tolles Sommerferienprogramm auf die Beine zu stellen“, wird Julia Welsing, Kinder- und Jugendbeauftragte, in einer Mitteilung dazu zitiert. Sie kündigt „spannende und abwechslungsreiche Programmpunkte“, mit „Klassikern“ aus den Vorjahren, aber auch viel Neuem, an.

Ab diesem Montag sind Anmeldungen möglich. Jedes Kind kann dabei für bis zu zehn Veranstaltungen angemeldet werden. Die Programmhefte werden in den Aitracher und Aichstettener Schulen und Kindergärten ausgegeben. Zudem werden sie in den Rathäusern ausgelegt. Anmeldeschluss ist am Montag, 24. Juni.

Alle weiteren wichtigen Infos gibt es in den Heften. Außerdem kann das gesamte Programm auf den Internetseiten www.aitrach.de oder www.aichstetten.de unter der Rubrik „Sommerferienprogramm“ eingesehen sowie der Anmeldebogen heruntergeladen werden.