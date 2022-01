Solidarische Gemeinde plant Interviews mit älteren Bürgern

Mit den Interviews werden die Bürger von Anfang an beteiligt, was der Steuerungsgruppe, die den Prozess tatkräftig begleitet, sehr wichtig ist. Es ist geplant, dass Aitracher Bürger die Interviews mit den Bürgern der Altersgruppe ab 65 führen. Diese sollen Freude daran haben, mit Älteren ins Gespräch zu kommen und mit ihnen einen Fragebogen auszufüllen, teilt die Solidarische Gemeinde mit. Sie wolle Möglichkeiten schaffen, gut alt zu werden. Da gehe es auch um Themen des alltäglichen Lebens und nicht nur um Versorgungsfragen.

Sowohl Ältere, die befragt werden wollen, wie auch Bürger, die gerne interviewen wollen, können sich bei den Koordinatorinnen der Solidarischen Gemeinde melden. „Die Bürger, die eine Person befragen, erhalten vorab natürlich eine kleine Schulung und es gibt einen Fragebogen, der im Gespräch ausgefüllt wird“, erklärt die Koordinatorin Rosmarie Sturm.

Geplant ist, 30 Personen zu interviewen, die sich auf die Altersgruppen ab 65 bis ins hohe Alter verteilen und in unterschiedlichen Teilorten wohnen. „Dabei ist jede Lebenssituation auf ihre Weise wertvoll, um die Situation in Aitrach gut einordnen zu können und wir freuen uns, wenn sich Interessierte bei uns melden, die befragt werden wollen“, so Koordinatorin Michaela Lendrates. In nächster Zeit werden Bürger über eine Zufallsauswahl angefragt, sich interviewen zu lassen. Die anonym ausgewerteten Ergebnisse der Befragung werden zum Aufbau der solidarischen Gemeinde-Strukturen einfließen.

Bei Rückfragen stehen Rosmarie Sturm, Gemeinde Aitrach, unter Telefon 07565 / 98 00 17, per E-Mail an Rosmarie.Sturm@aitrach.de und Michaela Lendrates, Caritas Bodensee-Oberschwaben, unter Telefon 0176 / 13 62 56 59 und per E-Mail an lendrates.m@caritas-bodensee-oberschwaben.de zur Verfügung.