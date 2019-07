So teuer wird der Umbau der Grundschule wirklich

„Da hätte man schon etwas genauer hinschauen müssen“, so die gemeinsame Erkenntnis der Verwaltung- und Ratsmitglieder bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, als die Vergabe der Gewerke zum neuen Raumkonzept für die Grundschule mit zwei Kindergarten Gruppenräumen behandelt wurde. Der Grund für eine teilweise lebhafte Diskussion im Gremium war die Kostendarlegung zum ursprünglich, im Mai 2018 geschätzten 3,1 Millionen Euro teuren Projekt, die nun, aktuell nach der vorläufig dritten von insgesamt vier Ausschreibungen, von Gemeindekämmerer Johannes Simmler präsentiert wurden.

Jetzt sei man aktuell bei rund 3,6 Millionen Euro Gesamtkosten, was eine Preissteigerung von um die 15 Prozent bedeute, so der Kämmerer. Um dies zu erklären und dem Gremium dezidierte Angaben zu liefern, hatte sich Irene Krauß vom Architektenbüro Roterpunkt (Ravensburg) auf den Weg in die Illertalgemeinde gemacht. Die Mehrkosten entstanden durch Brandschutzauflagen (plus 163 000 Euro), weitere Nutzeranforderungen (Netzwerktechnik, Medientechnik, Funk- und Brandwarnanlage, Akustische Anlage, Erdung und Blitzschutz, Innenputz – plus 131 000) und bauliche Gegebenheiten/Zwänge (plus 119 000) und allgemeine Kostensteigerungen (plus 66 000).

Zu beschließen hatte der Gemeinderat über die Mehrkosten in den fünf Sparten des dritten Ausschreibungspaketes: Trockenbau (178 000 Euro), Verputz- und Malerarbeiten (183 000), Brandschutz (Neuausschreibung), Sonnenschutz (Aufhebung freihändige Vergabe) und Stahlbau (12 000 Euro).

Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst, obwohl sich zuvor einige Ratsmitglieder nicht gerade begeistert über diese Preisentwicklung zeigten. „Wurden da die Kosten bewusst niedrig angesetzt und hat das schon Methode?“, fragte Bernhard Miorin (Freie Liste). „Da sollte man mal hinterfragen, warum.“ Und Jörg Lemmer (CDU) krittelte: „Immer wieder geht es um den Brandschutz, da hat man in der Vergangenheit bei der Turn- und Festhalle schon mal schlecht gearbeitet. Wir sollten draus lernen und der Brandschutz muss künftig mehr Beachtung finden. Künftig besser hinschauen.“

Carla Mayer (CDU) mäßigte: „Es liegt jetzt an uns, das Beste daraus zu machen. Da muss man halt haushaltsmäßig die Gelder entsprechend einsetzen.“ Und Bürgermeister Thomas Kellenberger befand: „Auch wir haben nicht optimal gearbeitet, es hätten gründlichere Begutachtung im Hinblick auf den nicht ausreichenden Bestandschutz erstellt werden müssen.“

Architektin und Kämmerer konkretisierten, die eigentlichen Mehrkosten lägen bei 66 000 (Kostensteigerung) und 119 000 Euro (bauliche Zwänge). Für die weiteren Nutzeranforderungen wurden bewusst Mehrleistungen ausgeschrieben, und beim Brandschutz werden größtenteils seit den 1960er-Jahren bestehende Mängel beseitigt. Im Haushaltsplan seien 3,3 Millionen Euro finanziert. Eine Nachfinanzierung sei im Etat für 2020 möglich. Die Fertigstellung des gesamten Bauprojektes, zu dem im Februar der Spatenstich erfolgte, stellte Simmler für das Jahr 2021 in Aussicht.