Schwaben parodieren Schwaben

Die Saubachkomede treten am Samstag, 21. September, in der Mehrzweckhalle in Aitrach mit dem Programmtitel „Nudla wille – aber broidte“ auf. Dies ist laut Ankündigungstext eine tpyische Anweisung eines Schwaben. Die Liebe zu Land und Leuten liefert den fünf oberschwäbischen Komödianten aus Äpfingen am Saubach im Landkreis Biberach den nahezu unerschöpflichen Nährboden für Geschichten, für Ausdrücke und Sprüche sowie vieler parodierter schwäbischer Eigenarten. Einlass ist um 19 Uhr, das Programm beginnt um 20 Uhr. Karten kosten an der Abendkasse 17 Euro, im Vorverkauf bei der Volksbank Allgäu Oberschwaben 14 Euro. Karten können online unter der E-Mail-Adresse gemeinde@aitrach.de reserviert werden, eine latzreservierung ist allerdings nicht möglich.