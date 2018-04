Beim Einparken mit seinem Sattelzug hat ein 25-jähriger Lastwagenfahrer am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in der Hermann-Krum-Straße eine Laterne umgefahren. Laut Polizei wollte er entlang der Fahrbahn einparken, übersah die Straßenlaterne und prallte gegen den Mast, der abknickte und auf die Straße fiel. Während am Lastwagen kein Schaden entstand, beläuft sich dieser bei der Laterne auf rund 1000 Euro.