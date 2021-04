Sachbeschädigungen an Hütte am Aitrachsee

Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag und Freitag an einer Hütte am Aitrachsee verursacht. Die Unbekannten brachen eine Toilettentür auf und schlugen sämtliche Scheiben an dem Gebäude ein.

Darüber hinaus demolierten sie die Fenster mit einem spitzen Gegenstand und einem Feuerzeug. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Unbekannten eine gewisse Zeit in der Hütte aufgehalten haben, da sie dort Verpackungsmüll hinterließen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 zu melden.