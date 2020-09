Rettungshubschrauber landet auf der A96

Mit einem Lastwagen zusammengestoßen und schwer verletzt worden ist eine Autofahrerin am Dienstagabend auf der Autobahn 96 bei Aitrach. Die 30-Jährige sei mit ihrem Wagen auf einen Laster aufgefahren, sagte ein Polizist.

Der Lastwagen sei dabei nach rechts abgelenkt worden und gegen einen anderen Lkw gestoßen, der deshalb wiederum in die Leitplanke fuhr. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz, die schwer verletzte 30-Jährige schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Die A96 wurde am Abend in Richtung Memmingen voll gesperrt, der Verkehr umgeleitet.