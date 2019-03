Rathaussturm und Zunftmeisterempfang – in Aitrach regieren die Narren

Den Weg zur Aitracher Großveranstaltung, dem Narrensprung, ebnen der traditionelle Rathaussturm am Vorabend und der Zunftmeisterempfang vor dem Umzug. Wenig Gegenwehr kam von Aitrachs Bürgermeister Thomas Kellenberger und seinen Gemeinderäten bei der Machtübernahme der Narren. Diese versammeln sich alljährlich vor dem Rathaus und richten mit viel Manpower einen Narrenbaum auf, der signalisieren soll:

„Jetzt regieren hier die Narren.“ Traditionell und routiniert dringen dann die Maskenträger der Narrenzunft lärmend in das Verwaltungshauptquartier ein und setzten den Schultes und seine Mitstreiter vom Gemeinderat fest. „Roi- und Kellaweible“ und Gardemädchen, an deren Spitze Zunftmeister Wolfgang Halder und Sportvereinschef Manfred Saitner, fackeln nicht lange und drängen, zerren und schieben die Bestimmer, die an der Fasnet aber gleich gar nichts zu melden haben, aus den heiligen Hallen der Macht hinaus in den regenverhangenen Abendhimmel und dann per Fackelzug in die Festhalle.

Dort schlägt, umrahmt von einem bunten Programm und der Schlüsselübergabe, die Stunde der Wahrheit für den Schultes, wenn Halder und Saitner ihm den Spiegel vorhalten: „Angst!“ vor der Übermacht der Narren habe Kellenberger, hieß es, trotz dessen jahrelanger Amtszeit, wie eine Bildserie vergangener Fasnetsauftritte zeigte. „Wir sind dabei, den Gemeinderat zu unterwandern, zieh’ Dich schon mal warm an zu den kommenden Gemeinderatswahlen im Mai“, lautete die Drohung.

Zu künftigen Sparmaßnahmen wurde eine Skulptur präsentiert: Dann wäre vielleicht das „2000-Euro-Kunstprojekt Schad“ in Mooshausen noch zu stoppen und die kostenlose Skulptur der Narrenzunft verwendet werden, um das Honorar für die Tilgung einer Schuld der Narren und für einen Zuschuss an die Narrenzunft zu verwenden.

Hoch her ging es beim Zunftmeisterempfang: Vertreter der Zünfte und vom Alemannischen Narrenring, Aitracher Tanz- und Musikgruppen sowie Prinzenpaare, Kommunal- und Landespolitiker, auch aus dem bayerischen Memmingen, füllten die Festhalle und hatten ihre Auftritte auf der Bühne mit Ehrungen, Auszeichnungen und fetzigen Darbietungen.

Wie man in Aitrach mit Schneemassen umgeht und nicht gleich die Schulen schließen muss wie in Memmingen („Ihr habt keine Ahnung von Schnee“), vermittelten die Narren dem Memminger Oberbürgermeister Manfred Schilder und dem Minister a.D. Josef Miller. Bei einem Schneeschipp-Wettbewerb gegen die Bayern an Konfettibergen waren die Narren erfolgreich.

Im Gegenzug gab OB Schilder Kellenberger Nachhilfe in der Sprachkultur diesseits und jenseits der Iller mit entsprechenden Beispielgeschenken aus dem Rucksack: „Wir sagen Semmeln, Wienerle oder Spatzen – und Ihr Wecken,Saitlinge oder Spätzle.“ Josef Miller hob die Gemeinsamkeiten der Maustadt mit dem „Brückenkopf“ Aitrach hervor: „Wir sind alle Schwaben, an der Fasnet kommt immer alles zusammen.“

Mitreißende Gardetänze und zünftige, fetzige Musikauftritte kamen von der heimischen Lumpenkapelle. Höhepunkt war der musikalische Auftritt von Thomas Eisele, Andy Niederreiter, Julia Huber, Michael Weinmann und Martin Speckle. Sie zelebrierten Rockmusik vom Feinsten und brachten die Halle zum Beben.