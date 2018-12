Randalierer verwüsten Wohnung

Mehrere Männer haben am Samstagabend in einer Wohnung bei Aitrach einige Gegenstände aus dem Fenster geworfen. Laut Polizeiangaben handelte es sich um vier Arbeiter, die alkoholisiert vermutlich in Streit geraten waren und die Wohnung verwüsteten: Geschirr lag zerbrochen auf dem Boden, ein Schrank und ein Fernseher waren beschädigt worden. Ein 24-Jähriger hatte Verletzungen am Auge sowie an der Hand, gab jedoch an, diese stammen vom Arbeiten. Keiner der Männer wollten sich zu dem Streit äußern. Die Polizei informierte den Vermieter, welcher die Arbeiter sofort der Wohnung verwies.