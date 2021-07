Polizei ermittelt wegen illegal entsorgten Autos

Wegen der illegalen Entsorgung eines Autos ermittelt aktuell die Polizei in Leutkirch. Ein bislang Unbekannter stellte den Wagen vor einigen Tagen in einer Parkbucht am Ferthofer Weg ab, wo er am Mittwochnachmittag entdeckt wurde. Vom Citroen liefen Betriebsstoffe ins Erdreich, sodass die Freiwillige Feuerwehr Aitrach zur Beseitigung des Kraftstoffes gerufen werden musste. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der Wagen zuletzt im Ausland zugelassen war. Die Polizei in Leutkirch bittet nun Personen, die Hinweise geben können, die den Wagen dort entsorgt hat, sich unter Telefon 07561 / 84880 zu melden.