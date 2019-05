Politische Gespräche unter freiem Himmel

Dass Politik alles andere als langweilig ist, hat der CDU-Ortsverband Aitrach nach eigenen Angaben mit seiner Veranstaltung zum Kennenlernen der Gemeinderats- und Kreistagskandidaten bewiesen. Bei Sonnenschein konnten demnach rund 45 Gäste nebst Buffet und Live-Musik ihre diesjährigen Gemeinde- und Kreistagskandidaten näher kennenlernen. Die Kleinsten hätten währenddessen am angrenzenden Spielplatz mit Kinderbetreuungsprogramm ihren Spaß gehabt.

„Es war wirklich toll“, lautet das Resümee eines Bürgers, der am vergangenen Sonntag die Gelegenheit nutzte, seine Fragen und Anliegen direkt an die Kandidaten für den Aitracher Gemeinderat richten zu können. Bei ihrer Begrüßungsrede betonte Ulrike Wiedenmann, Gemeinderätin und erneut Kandidatin für den Aitracher Gemeinderat, dass man sich unter ihnen als Organisatoren bereits im Vorfeld einig gewesen sei, einen Rahmen zu schaffen, bei dem auch junge Familien gemeinsam mit ihren Kindern teilnehmen können. Außerdem freue man sich sehr, dass die Kreistagskandidaten Hans-Jörg Henle, Leutkirchs Oberbürgermeister, Waldemar Westermayer, Fraktionsvorsitzender und ehemaliger Bundestagsabgeordneter, sowie Cornelia Stotz ebenfalls mit vertreten waren und sich den Fragen und Anliegen der Aitracher Bürger stellten.

Während der Veranstaltung hätten die Live-Musik der Band „Lied’n Beat“ mit akustischen Rock- und Pop-Songs für eine tolle Stimmung, und eine spontane Gesangseinlage von Julia Huber für Gänsehautmomente gesorgt. Nebenan wurden die Kinder mit Bobby-Car-Wettrennen, Kinderschminken, Dosenwerfen und verschiedenen Outdoor-Spielen von der CDU-Ortsvorsitzenden Sandra Berger betreut. „Das verstehe ich unter einer modernen Wahlveranstaltung. Im Freien, bei Musik und Buffet in lockerer Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen und dabei auch an die Kleinsten denken deren Zukunft in unseren Händen liegt“, so Berger.

Es waren interessante und informative Gespräche, da seien sich die Kandidaten der CDU Aitrach einig. Man habe gemerkt, dass besonders die Themen Kinderbetreuung in der Schule, Jugendhaus, neue Baugebiete und Breitbandausbau vielen Bürgern sehr am Herzen liege.