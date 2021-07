Pferdeschänder sticht auf Stute ein

Wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt aktuell der Polizeiposten Bad Wurzach, nachdem am Mittwochabend ein Unbekannter in Treherz-Baniswald ein Pferd mit einem Messer verletzt hat. Wie die Polizei berichtet schnitt der Täter das Tier in der Nähe des Genitalbereichs und fügte ihm damit stark blutende Wunden zu. Lebensgefahr bestand für die Stute nicht. Sie wurde zwischenzeitlich tierärztlich versorgt.

Personen, die Hinweise zu der Pferdeschändung geben können oder zwischen 10 Uhr und 17 Uhr Verdächtiges im Bereich des Stalles und der Koppel beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 075 64/ 20 13 bei der Polizei zu melden.