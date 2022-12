Nikolaus-Dorf-Rallye läutet die Vorweihnachtszeit ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, 30. November, trafen sich 30 Grundschulkinder aus Aitrach und Aichstetten, um an der Kindertreff „Nikolaus-Dorf-Rallye“ teilzunehmen. Bei winterlichen Temperaturen, ausgestattet mit Schal und Mütze, gab es viele spannende, teils knifflige Aufgaben in vier Kleingruppen zu lösen.

Nach einer kurzen Einweisung durch das Kindertreff-Team gingen die vier Gruppen anschließend auf große Erkundungstour. Insgesamt warteten sechs Stationen mit den unterschiedlichsten Spielen und Rätseln darauf, gelöst zu werden. Für jede der sechs Stationen, hatten die Kinder insgesamt 15 Minuten Zeit.

Mit viel Geschick und Wissen lösten die vier Gruppen ihre Aufgaben und hatten sich am Ende der Dorf-Rallye ihre kleine Nikolausüberraschung mehr als verdient. Viel schöner hätte der Kindertreff-Abschluss im Kalenderjahr 2022 kaum sein können.