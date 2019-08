Neumaier: „Alles ist problemlos verlaufen“

- Ab dem 19. August laufen die Straßenbaumaßnahmen an der Landesstraße 260 zwischen Aitrach und Tannheim. Die Landstraße wird voraussichtlich noch bis zum 21. September auf einer Streckenlänge von 7,6 Kilometer erneuert. Der erste von insgesamt vier Bauabschnitten zwischen dem Kreisverkehr Ferthofen und der Einmündung in die Nibelstraße beim Edeka-Markt ist inzwischen fertiggestellt und kann wieder befahren werden.

Die logistische Herausforderung hierbei bestand in der Aufrechterhaltung des Zufahrtweges zum Supermarkt während der Bauphase, die mittels Ampelschaltung, Fahrbahnteilung und entsprechender Taktung während der Öffnungszeiten gewährleistet wurde. Dies sei bislang alles problemlos verlaufen, sagt Aitrachs Hauptamtsleiter Roland Neumaier. Die nächste Herausforderung warte beim zweiten Bauabschnitt zwischen der Einmündung zur Schloßbergstraße in Aitrach und der Einmündung in die Weiger-Guardini-Straße in Mooshausen , der nun aktuell gestartet und voraussichtlich bis zum 13. Dezember durchgeführt werden soll.

An der Zusammenführung der zwei Landstraßen 260 und 314 beim Bahnübergang am Schloßberg müssen die verkehrstechnischen Gegebenheiten von Bahn-, Bus- und Autoverkehr berücksichtigt und entsprechend koordiniert werden. Mit dem Ergebnis, dass weiterhin Busse den Schloßberg Richtung Bad Wurzach befahren dürfen.