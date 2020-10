Neue Kinder- und Jugendbeauftragte für Aitrach

Bereits zum 19. Mal hat in diesem Jahr in den Gemeinden Aitrach und Aichstetten ein gemeinsames Sommerferienprogramm stattgefunden, das teilt das Kinder- und Jugendbüro mit. Damit seien vor allem Eltern unterstützt worden, die ihren Urlaub während der Corona-Pandemie schon aufgebraucht hatten. Zeitgleich haben den Kindern und Jugendlichen über die Sommermonate aber auch eine Abwechslung ermöglicht werden sollen.

Alle Programmpunkte hätten unter den Auflagen der aktuellen Corona-Verordnungstattgefunden. So sei für die Kinder eine Vielzahl an Veranstaltungen möglich gewesen. Bei verschiedensten Aktivitäten wie basteln, backen und vielen weiteren Angeboten hätten die Organisatoren den Kindern ihre Freude regelrecht angemerkt.

Vereine, Firmen und Privatpersonen, hätten sich trotz der Corona-Lage mit tollen Ideen eingebracht, heißt es in der Mitteilung weiter. Zum Sommerferienprogramm-Team gehörten Nadja Hödtke, Elke Loleit und Sabine Misikowski.

Der Gewerbeverein und Betonfertigteile Manfred Graf hätten das Sommerferienprogramm finanziell unterstützt, teilt das Kinder- und Jugendbüro jetzt mit.

Seit dem 5. Oktober haben alle Grundschulkinder der Gemeinden Aitrach und Aichstetten nach der Corona-Pause wieder die Möglichkeit, am Kindertreff teilzunehmen.In der Regel findet der Kindertreff monatlich an wechselnden Standorten statt. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich und wird über die Rathäuser entgegengenommen.

Seit Anfang September sei zudem das Team der Kinder- und Jugendarbeit in Aitrach und Aichstetten wieder komplett, da Verena Blank die Aufgabe der Kinder- und Jugendbeauftragten in der Gemeinde Aitrach übernommen habe. Wie Martin Buchmann, Kinder- und Jugendbeauftragter in der Gemeinde Aichstetten, ist auch sie die erste Ansprechpartnerin für die jungen Menschen und Familien ihrer Gemeinde.