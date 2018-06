Nationalspielerin hautnah erleben

Beim Tag des Mädchenfußballs des TSV Aitrach sind kürzlich Mädchenträume wahr geworden. Im Rahmen der Veranstaltung auf dem Aitracher Sportgelände erlebten die mehr als 80 Teilnehmerinnen von sechs bis 15 Jahren eine Fußballnationalspielerin hautnah. Zur Frage- und Autogrammstunde erschien als Überraschungsgast die U15-Jugendnationalspielerin Janina Minge vom FC Wangen.

Die Fünfzehnjährige hatte keine Berührungsängste, beantwortete geduldig die vielen Fragen und schrieb unermüdlich ihren Namen auf Autogrammkarten, Trikots und Bälle. „Ich habe immer den Ball am Fuß“, sagt die Angreiferin. Janina Minge hat sich in den zwei Jahren beim Nationalteam zur Torjägerin entwickelt: Sechs Tore in sechs Länderspielen. Vor dem Tageshöhepunkt betätigten sich die vielen Teilnehmerinnen sportlich bei einem Schnuppertraining an verschiedenen Stationen auf dem Rasen. Angeschoben wird der Mädchenfußball beim TSV Aitrach von Alfred Ahon und Armin Keller. „Das gibt einen Schub für den Mädchenfußball, momentan haben wir drei Mädchenmannschaften beim TSV. Unsere D-Juniorinnen wurden heuer Meister in der Bodenssee-Liga. Unser Ziel ist eine schlagkräftige Damenmannschaft“, so Jugendleiter Ahon. (olas)