Motorradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ravensburg darf ein neues Sanierungsgebiet in der Weststadt ausweisen. Das Vorhaben „Die Grüne Weststadt“ mit den Bereichen Mittelöschplatz, Mittelöschstraße und Umgebung wurde ins Städtebauförderungsprogramm 2021 des Landes aufgenommen, wie die Stadt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte. Demnach stehen in einer ersten Fördertranche Zuschüsse von Land und Bund zusammen in Höhe von 1,6 Millionen Euro zur Verfügung. Zum rechtskräftigen Sanierungsgebiet braucht es nur noch einen Satzungsbeschluss des Gemeinderates.