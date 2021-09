Leichte Verletzungen hat ein 25 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in Aitrach erlitten. Der Mann war mit seiner Yamaha auf der Schloßbergstraße unterwegs, als er unmittelbar nach dem Bahnübergang, wegen Kies auf der Fahrbahn, ohne Fremdeinwirkung stürzte. Er wurde zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.