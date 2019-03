Mother’s Pride in Aitrach: Eine musikalische Reise nach Irland

Das Kulturprojekt Aitrach startete am Samstagabend mit der Band Mother’s Pride und feinstem Irish Folk ihren Veranstaltungszyklus für 2019. Irisch-keltische Musik, von einer Augsburger Band, ohne einen einzigen Iren, kann das funktionieren? Bei Lothar Holzmann, dem Chef des Ensembles und seinen vier Musikern klappt das ganz hervorragend. Sie verkörpern den Sound der grünen Insel in jedem Ton.

Schon die Begrüßung in der fast ausverkauften Festhalle Aitrach war stilecht. Ein Pint Guiness zum Auftakt schuf die richtige Grundstimmung für die Reise durch die Vergangenheit Irlands. Eine Historoie, die in ihren Liedern Geschichten erzählt: über Land und Leute, gespickt mit Inhalten aus, zum Teil, alt überlieferten Legenden und Sagen. Die Inhalte der Songs beschreiben das Leben der Seefahrer, sie handeln von Aberglauben, unglücklicher Liebe und anderen Katastrophen. Mother’s Pride verleiht der Musik den typisch, irischen Klang und verkörpert die ganz eigene Charakteristik der auswählten Stücke. Ein Segen für die Band und eine unglaublich gute Flötistin und Sängerin ist Mandy Winter. Ihre Flötenklänge und ihre gnadenlos gute Stimme machten die gesamte Vorstellung sehr authentisch. Mit dem Lied „The lonesome Boatman“ erzielten die Musiker eine Punktlandung auf dem Weg der phantasievollen Vorstellungskraft beim Publikum: In die kühle, würzige Luft Irlands mischte sich der dezente Ruf der Möwen, während am Horizont ein Fischerboot seine Netze ausbreitet.

Ein völliger Kontrast dazu, war das Lied über den begrabenen Teufel, der nach alter, irischer Überlieferung, angeblich in der britischen Armee weiterleben soll. Ein A cappella Vergnügen aus mehrstimmigem Gesang, begleitet vom Klappern der Bones. Die Liebesgeschichten von der grünen Insel erschienen ein wenig seltsam. Morbide Meucheleien um den Angebeteten einerseits und schmalziger Kitsch andererseits: Die Bandbreite in Irland ist dabei vielfältig traditionell. Wer nicht so genau auf den Inhalt achtete und viel mehr den Gesang genoss, konnte sich auch mit dem jungen Trunkenbold anfreunden, der das Geld seiner deutlich älteren, aber sehr vermögenden Gattin unter die Leute brachte.

Im gesamten Programm wechselten sich fetzige Jigs, Reels, Hornpipes, Polka und Märsche ab. Die Musiker waren auf ihren Instrumenten flott unterwegs: Minutenlange Passagen, in atemberaubendem Tempo begeisterten die Zuhörer an diesem Abend in Aitrach.