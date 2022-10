Mit 1,6 Promille auf der Autobahn

Weil der Fahrer eines Kleintransporters am Mittwoch kurz vor 18 Uhr in deutlichen Schlangenlinien auf der A 96 in Richtung Lindau unterwegs war, verständigte ein nachfolgender Zeuge die Polizei. Eine Polizeistreife konnte laut Bericht den Klein-Lkw schließlich auf Höhe Leutkirch stoppen. Bei der Kontrolle des 66-Jährigen schlug den Beamten sofort deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb der Mann seinen Wagen stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Seinen Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel beschlagnahmten die Polizisten und zeigten den Mann bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an.