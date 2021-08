Ministerin und Landtagsabgeordneter besuchen Klaus Multiparking in Aitrach

Landes-Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat mit ihrem Parteikollegen und Landtagsabgeordneten Raimund Haser in dieser Woche die Firma Klaus Multiparking in Aitrach besucht.

Das Familienunternehmen mit rund 250 Beschäftigten am Stammsitz baut Autoparksysteme für die ganze Welt. Autos können darin untereinander wie in einer Hebebühne platzsparend parken. Mehrere Hunderttausende solcher Stellplätze sind nach Unternehmensangaben allein in Deutschland in Nutzung.

Rar und sehr teuer

Die Geschäftsführung führte die Gruppe, der auch der Bundestagsabgeordnete Josef Rief und Bürgermeister Thomas Kellenberger (beide CDU) angehörten, durch den Betrieb. „Die Parksysteme von Klaus Multiparking sind wegweisend. Überall dort, wo Flächen rar oder sehr teuer sind, lohnt es sich, diese doppelt und dreifach zu nutzen. Die Systeme des Aitracher Unternehmens leisten daher einen wichtigen Beitrag zur intelligenten Flächennutzung“, zeigte sich Haser laut Pressemitteilung beeindruckt. „Mittelständische Unternehmen wie Klaus Multiparking, die kontinuierlich neue Ideen umsetzen, sind Garant für die wirtschaftliche Stärke unserer Region.“

Ein Exportschlager

Die Wirtschaftsministerin lobte insbesondere die Ausbildungsaktivitäten des Betriebs: „Die duale Ausbildung ist nicht nur ein Exportschlager, sie ist auch die Grundvoraussetzung für die Innovationskraft und Stärke Baden-Württembergs.“

Zu schaffen machen den Mittelständlern derzeit die Materialknappheit und die damit einhergehende Preisspirale. Auch die Energiekosten steigen massiv, weshalb die bestehende Fotovoltaikanlage auf den unternehmenseigenen Dächern erweitert werden soll.