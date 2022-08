Mann und Kleinkind verunglücken

Einen Schutzengel hatten nach Angaben der Polizei ein 34 Jahre alter Autofahrer und sein zwei Jahre alter Sohn, die am Donnerstag gegen 14.30 Uhr bei Untermuken verunglückt sind.

Der Mann kam mit seinem Toyota von der L 2009, die er aus Richtung Lautrach befuhr, kurz vor der Einmündung zur L 260 in einer Kurve von der Straße ab. Er touchierte einen Baum an Straßenrand und wurde mit seinem Pkw über eine Wiese geschleudert. Während das Kind unverletzt blieb, erlitt auch der Fahrer nur leichte Verletzungen. Am Toyota entstand indes wirtschaftlicher Totalschaden. Die Insassen wurden nach dem Unfall vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen wurde abgeschleppt.