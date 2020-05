Mann bricht in Wohnung zusammen

Aus einer hilflosen Lage befreit worden ist laut Polizeibericht am Sonntagabend ein Mann aus Aitrach. Eine Angehörige hatte die Polizei verständigt, weil sie den 72-Jährigen nicht mehr erreichen konnte und sich der Verdacht ergab, dass sich dieser in einer Notsituation befindet. Mithilfe des Hausbesitzers betrat eine Polizeistreife aus Leutkirch die Wohnung und fand den zusammengebrochenen Mann. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.