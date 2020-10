Mädchen wird von Auto erfasst

Eine Zehnjährige wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 13 Uhr in Aitrach verletzt. Das berichtet die Polizei.

Das Mädchen überquerte hinter einem an einer Haltestelle in der Haslacher Straße haltenden Linienbus die Fahrbahn und wurde von einem Pkw erfasst. Die dem Bus entgegenkommende Pkw-Lenkerin fuhr dabei schneller als die in dieser Verkehrssituation erlaubte Schrittgeschwindigkeit und nahm das Kind zu spät wahr. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Kinderfachklinik geflogen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 84880 zu melden.