Lkw-Fahrer übersieht überholenden Pkw

Beim Ausscheren zum Überholen hat ein Sattelzugfahrer am Mittwochmorgen auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten einen von hinten kommenden Opel übersehen. Bei der Kollision wurde die Opelfahrerin leicht verletzt, teilt die Polizei mit.

Gegen 8 Uhr setzte der in Richtung Lindau fahrende Trucker zum Überholen eines anderen Sattelzuges an. Als er ausscherte, kam von hinten auf der Überholspur bereits ein Opel angefahren. Dessen 37-jährige Fahrerin bremste zwar noch ab und versuchte auszuweichen, konnte aber eine seitliche Kollision mit der Zugmaschine nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 37-Jährige leicht. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 20 000 Euro. Beim Überrollen von Fahrzeugteilen, die nach dem Unfall auf der Autobahn lagen, wurde zudem ein Nissan beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Kißlegg sucht Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sollten weitere Autos beim Überfahren der herumliegenden Fahrzeugteile beschädigt worden sein, bittet die darum Polizei, dies anzuzeigen (Telefon: 07563/90990).