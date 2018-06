Lisi und Andi regieren in Aitrach

Elisabeth Gaibler und Andreas Reffler haben die Regentschaft bei der Narrenzunft Aitrach übernommen. Die 24-jährige Prinzessin Lisi arbeitet als Hebamme und kommt aus dem bayerischen Buxheim bei Memmingen. Der gleichaltrige Prinz Andi ist Bürokaufmann, er wurde in Kempten geboren und wohnt und arbeitet in Aitrach.

Beide sind schon viele Jahre im Aitracher Fasnetwesen involviert. Elisabeth tanzt bereits seit sechs Jahren bei der Prinzengarde mit, und Andreas Karriere bei der Narrenzunft Aitrach begann vor 15 Jahren als Kinderzunftrat, mittlerweile springt bei den „Roiweible“ mit. Das Prinzenpaar ist in der heuer recht kurzen Fasnetsaison bei insgesamt fünfzehn Umzügen sowie den legendären Bällen in der Aitracher Festhalle präsent. Zum ersten Umzug ging es heuer am 7. Januar zum Narrensprung nach Lauingen, weitere Bälle und Umzüge bestreiten die Aitracher Narren in naher Umgebung bis in den Bodenseeraum.

Höhepunkte für die Aitracher Narren sind neben dem legendären Narrensprung (Fasnetsamstag am 10. Februar) die Veranstaltungen zwischen dem Gumpigen Donnerstag (Weiberball am 8. Februar) und dem Fasnetdienstag (Kehraus am 13. Februar). Die Berufung des Prinzenpaares ist in Aitrach traditionell Chefsache. Hier entscheidet allein Zunftmeister Wolfgang Halder, der auch heuer einige Bewerbungen hatte. Bereits nach der Fasnetbeerdigung der letztjährigen närrischen Saison hatten sich mehrere Paare beworben, so Halder. „Nach einer glückseligen Fasnet tun wir uns immer leicht und erhalten viele Angebote, da sind die Narren noch richtig euphorisiert.“ (olas)