Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag mit seinem Fahrzeug eine Straßenlaterne in der Hermann-Krum-Straße in Aitrach beschädigt und hat sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei in ihrer Pressemitteilung keine Angaben. Das Polizeirevier Leutkirch habe Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet deshalb Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 07561/84880.