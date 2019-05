Landratsamt lehnt Wohnmobilplatz in Aitrach ab

- Gelbauchunken in einem Biotop am Parkplatz am Aitrach-See sowie ein Uhu-Brutplatz und Uhu-Schlafbaum in dessen Nähe sind die Gründe dafür, dass dort ein Wohnmobil-Stellplatz nicht genehmigt worden ist.

Das Landratsamt Ravensburg teilte mit, dass dessen Ausweisung und Beschilderung aus naturschutzrechtlichen Gründen wegen des Artenschutzes rückgängig gemacht werden müsse.

Diese Entscheidung traf das Bau- und Umweltamt Ravensburg nach aktiven Begehungen vor Ort und kippte damit das Vorhaben der Gemeinde, auf dem Parkplatzgelände der Badegäste zusätzlich ein Stellplatz für Wohnmobile anzubieten.