Kunstwerk Tauk soll in Mooshausen stehen

- Über eine zeitlich begrenzte Installation des Kunstwerkes Tauk des Künstlers Robert Schad im Aitracher Teilort Mooshausen hat Bürgermeister Thomas Kellenberger den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung unterrichtet.

Mit drei Gegenstimmen genehmigte der Rat das Vorhaben, das für die Gemeinde zum einen eine Kostenbeteiligung von 2000 Euro beinhaltet und zum anderen den Einsatz des Bauhofes beim Auf- und Abbau der Skuptur. Das mehr als vier Meter hohe Kunstwerk aus massiven Vierkantstahl ist tonnenschwer und soll im nächsten Jahr von Mai bis November auf dem Bühl, westlich von Mooshausen Richtung Haslach, gezeigt werden.

Das Kunstprojekt „Von Ort zu Ort“ wird unter anderem durch Kooperationen mit dem Landkreis und dem Verein zur Förderung moderner Kunst unterstützt. Aus diesen Gremien heraus habe sich auch für den künftigen Standort entschieden, so Kellenberger. Des weiteren sei darauf hingewiesen worden, dass die Kunstwerke von Robert Schad nicht nur „irgendwo“ aufgestellt werden, sondern Bezug auf heimat-, kultur- und kunstgeschichtliche Besonderheiten der oberschwäbischen Region nehmen. Sie würden zugleich geografische, kultur- und industriegeschichtliche oder landschaftliche Besonderheiten widerspiegeln. Die Wiese sei für das Skulpturenprojekt ein besonders gutes Beispiel, wie zeitgenössische Kunst einen landschaftlich schönen Ort im „neuen Licht“ zeigen könne. Das Einverständnis der Eigentümer und Pächter liege bereits vor.

Mit dem Standort, den Kosten und dem Prozedere des Projektes konnten sich einige Räte nicht anfreunden. „Zu teuer“, stellte Christian Hock (FW) fest, und Bernhard Miorin (FW) bemängelte: „Das sind mir momentan zu wenige Informationen.“ Für die beiden Mooshauser Abgeordneten Helmut Schmaus (CDU) und Edgar Müller (SPD) schien dagegen ein Standort im barocken Pfarrgarten in Mooshausens Ortsmitte eine bessere Variante als die „Auf dem Bühl“, wohingegen Peter Beuter (SPD) und Carla Mayer (CDU) sagten: „Wir können zeigen, wir sind eine kunstoffene Gemeinde.“

Bürgermeister Kellenberger räumte ein, dass die Ausgaben für die Aktion das übliche Kulturbudget schon überschreite, verwies aber auf Projekte, die von übergeordneten Partnern in den vergangenen Jahren unterstützt wurden und der Gemeinde zugute kamen, wie beispielsweise der Flößerkreisverkehr in Ferthofen, der Brunnen am Seniorenheim, die sakrale Ausstattung der Leichenhalle oder der Pfarrgarten in Mooshausen.