Kulturprojekt Aitrach startet ins Herbstsemester

Nach Ende der Corona-Zwangspause startet das Kulturprojekt ins Herbstsemester. Den Auftakt bildet am Samstag, 18. September, ein Auftritt der überregional bekannten irischen Folkband Matching Ties, begleitet von den O’Brannlaig Rinceoir Irish Dancers.

Matching Ties – das sind seit 1986 die vier Folk-Musiker mit den zusammen passenden Krawatten: Paul Stowe (USA), Trevor Morriss (GB), Dennis Bowers (Belfast) und Sebastian Dorn (Regensburg). Sie spielen eine einzigartige Mischung aus irischem, englischem und schottischem Folk auf traditionellen Saiteninstrumenten, Flöten, Dudelsack, Geige und Bodhrán (irische Rahmentrommel). Sie sind nicht nur beherrschen viele akustische Saiteninstrumente und singen.

Bei der Irish Folk Night begleitet Matching Ties live mit flotten „Tunes“ (irische Tanzmelodien) die preisgekrönte irische Tanzgruppe „O ́Brannlaig Rinceoir“ im Stil von bekannten Produktionen wie „River Dance“ und „Lord of the Dance“. Diese jungen Tänzerinnen um die irisch-englische Meisterlehrerin Elaine Walker waren Weltmeister 2015 der World Irish Dance Association (WIDA). Zwei Tänzerinnen haben bei der WM 2016 einen 1. und einen 3. Platz geholt. Das Konzert, bei dem Guinness vom Fass ausgeschenkt wird, findet am 18. September unter strenger Einhaltung der 3G-Regeln mit Maskenpflicht in der Festhalle Aitrach statt. Beginn ist um 20 Uhr.

Karten gibt es an der Abendkasse oder können ab sofort bei der Gemeindeverwaltung reserviert werden, telefonisch unter 07565 / 980 00 oder per E-Mail an gemeinde@aitrach.de.

Diese weiteren Veranstaltungen sind geplant: Freitag, 8. Oktober, 20 Uhr: Konzert mit Harald Oberle; Freitag, 29. Oktober, 20 Uhr: Lesung mit Norbert Büchler; Sonntag, 19. Dezember, 17 Uhr: Die Weihnachtsgeschichte von und mit Karl Münsch.