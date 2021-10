Künstler treten für das Kinderhospiz auf

Zu Gunsten des Kinderhospizes St. Nikolaus in Bad Grönenbach findet am Samstag, 20. November, in Aitrach ein großes Schlagerfestival statt. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Unter der Moderation der Südtirolerin Sonja Weissensteiner, sowie Salvatore und Rosario, die auch das eine oder andere Lied von sich geben, stellen sich laut Ankündigung des Veranstalters in der Aitracher Mehrzweckhalle aus Funk und Fernsehen bekannte Künstler in den Dienst der guten Sache.

Auftreten werden demnach Robin Leon aus dem Elsass, Nadin Meypo, eine gebürtige Brandenburgerin, Mara Kayser, Graziano, die „romantische Stimme aus Südtirol“, und Oliver Thomas, der „Junge aus dem Schwarzwald“. Angekündigt sind zudem aus der Schweiz Manuela Fellner und Marleen, Nico Names aus dem Elsass, Simon Wild mit seiner Steirischen Harmonika sowie „die Senkrechtstarter der Tanztempel“, die Gruppe „Die Schornsteinfeger“.

Die Lokalmatadoren

Als Lokalmatadoren sind die Künstler der Gruppe Joy of Voice mit ihrer „Chefin“ Angelika Maier zu Gast in Aitrach. Der Veranstalter kündigt zudem einen „tollen Überraschungsgast“ an.

Unterstützt wird der Organisator durch den TSV Aitrach, dessen Mitglieder auch die Bewirtung der Gäste übernehmen. Schirmherr ist Aitrachs Bürgermeister Thomas Kellenberger.

Karten gibt es im Vorverkauf beim Ticket-Service der „Schwäbischen Zeitung“, Telefon 0751 / 29555777 und online unter www.schwaebische.de/tickets SZ-Abonnenten mit SZ-Abokarte erhalten zehn Prozent Nachlass auf den Eintrittspreis.