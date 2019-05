Kreisverkehr in Aitrach wird aufgehübscht

Nachdem sämtliche Grundstücke im Baugebiet “An der Kirche” in Aitrach bebaut werden, wird zum Abschluss der Erschließungsmaßnahmen der Feinbelag auf der Stichstraße aufgebracht. Im Herbst wird dann auf dem Wendeplatz der Kreisverkehr mit einer Verkehrsinsel versehen. Dabei soll eine Bepflanzung wie die auf den bereits angelegten Beeten entlang der Hauptstraße mit pflegeleichten Staudenpflanzen erfolgen. Zudem sollen Natursteine den Kreisverkehr auch optisch hervorheben. Die Schritte zu einer weiteren Gestaltung soll laut jüngstem Gemeinderatsbeschluss noch mit den Anliegern abgestimmt und verwirklicht werden. Für den Straßenendausbau sind 20 000 Euro eingestellt, die Schätzung hierzu bei 13 000 liegt. Die Arbeiten am Kreisverkehr werden in Eigenleistung vom heimischen Bauhof mit kalkulierten 4000 Euro geleistet. Foto: Olaf Schulze