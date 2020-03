Konzert und Vortrag bieten Kultur in Aitrach

In Kooperation mit der Volkshochschule Aitrach präsentiert die Gemeinde Aitrach zwei Konzert am Freitag, 20. März, und einem Vortrag am Freitag, 27. März und startet damit in das Aitracher Kulturjahr.

Den Beginn macht ein Konzert am Freitag, 20. März, ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Treherz. Solo und pur, nur mit Gitarre und Stimme, spielt der Memminger Musiker Harald Oberle bekannte Hits und ausgewählte „B-Seiten“ von Melissa Etheridge, Glen Hansard und Bruce Springsteen. Springsteen, Hansard und Etheridge verstünden sich allesamt als traditionelle Songwriter, deren Lieder gesungene Geschichten sind und vom Leben in all seinen Facetten erzählen wollen, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter. Einlass ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet neun Euro. Online-Reservierung ist per E-Mail an gemeinde@aitrach.de möglich.

Ein weiterer Programmpunkt ist ein Vortag von Julia Schultz, die alle höchsten Gipfel aller Kontinente erklomm und sowohl den Süd- als auch den Nordpol zu Fuß erreichte. Damit ist sie Deutschlands erste „Explorers Grand Slammerin“. Jetzt öffnet sie am Freitag, 27. März, um 20 Uhr im Versammlungsraum der Mehrzweckhalle in Aitrach ihre Tagebücher. Sie zeigt, wie aus einem Bergmuffel ein leidenschaftlicher Bergfloh wird. Wie sie immer weiter, höher und sich selbst näherkommt. Ungeschminkt und mit viel Humor erzählt die lebenslustige Allgäuerin von ihren Erlebnissen, von ihren Höhen und Tiefen und davon, wie melodiös das Abziehen von Klopapier klingen kann. Der Eitritt kostet fünf Euro. Karten könne per E-Mail an gemeinde@aitrach.de reserviert werden.