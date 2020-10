Konfirmation in Aitrach gefeiert

Im evangelischen Gemeindehaus in Aitrach hat am Sonntag, 18. Oktober, die diesjährige Konfirmation stattgefunden. Es konnte nur eine begrenzte Anzahl von Gästen im Gemeindehaus Platz finden, teilt das evangelische Pfarramt Aitrach mit.

Die vier Jugendlichen hätten auf großes Papier ihren Konfirmationsspruch geschrieben und mit kleinen Bildern anschaulich gemacht, was ihnen an ihrem biblischen Spruch wesentlich ist. Das Abendmahl wurde – es sei inzwischen Tradition in Aitrach – mit Kelchen gefeiert, die die Konfirmanden selbst getöpfert haben. Pfarrer Christoph Stolz stellte in den Mittelpunkt der Predigt den Gedanken Jesu aus dem Johannesevangelium „Ich bin die Tür“ und erzählte, dass Jesus immer wieder Grenzen überwunden hat, um Menschen mit seinem heilsamen Wort zu erreichen.

Die Mutter eines Konfirmanden sprach ein Gebet für die Jugendlichen, der Vorsitzende der Kirchengemeinde Aitrach, Gunter Ernst, ermutigte diese, sich auch in Zukunft in die Gemeinde einzubringen. Auf dem Bild sind zu sehen (von links) Pfarrer Christoph Stolz, Saskia Fichtenau, Maximilian Heider, Tim Heilmann und Annalena Holl.