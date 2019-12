Kindern die Welt der Bücher näherbringen

Zur Vorstellung des Angebots „Lesewelten Allgäu“, um Kindern die Welt des Lesens näherzubringen und dadurch die Bildungschancen zu fördern, ist Ramona Wiest, Projektleiterin der Stiftung Kinderchancen Allgäu, nach Aitrach gekommen. Gemeinsam mit ihrer künftigen Nachfolgerin Michaela Lendrates erläuterte sie, was künftig auch in der Illertalgemeinde mit dem Angebot „Lesewelten Allgäu“ erreicht werden soll.

Erfahrene ehrenamtliche Vorlesepatin

An der Grundschule Aitrach haben die Lesewelten bereits im Herbst neu gestartet, so die Projektleitung. Dabei liest im Rahmen der Nachmittagsbetreuung in der Schule die Vorlesepatin Bernadette Stricker aus Mooshausen den bis zu zehn Kindern einmal wöchentlich bunte und spannende Kinderbücher vor. Die langjährige und erfahrene ehrenamtliche Vorlesepatin der „Lesewelten Allgäu“ las die vergangenen beiden Schuljahre an der Grundschule in Aichstetten vor. Sie gehört momentan zu den rund 60 Frauen und Männern, die in und um die Städte Bad Wurzach, Leutkirch und Isny in Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen tätig sind und mit ihrem ehrenamtlichen Engagement den Kindern den Zugang zur Welt der Bücher unterstützen.

Weitere Vorleser gesucht

Wiest wies im Hinblick auf die kürzlich veröffentliche Pisa-Studie auf die mangelhafte Lesekompetenz von Schülern in Deutschland und auf die wichtige Bedeutung des Vorlesens hin. „Lesen ist unbedingt notwendig“, so die Projektleiterin, denn damit würden die Entwicklungen von Sprach-, Lese- und sozialen Kompetenzen bei Kindern gefördert. Leider werde in vielen Familien weder gelesen noch vorgelesen, somit ermöglichten die „Lesewelten Allgäu“ auch diesen Kindern eine Bildungsteilhabe. Gleichzeitig werde auf die Wichtigkeit des Themas aufmerksam gemacht. Dazu benötige man für Aitrach weiterhin Vorlesepaten. Diese sollten keine Scheu haben sich zu melden, denn die Stiftung biete Kennenlerngespräche und entsprechende Schulungen sowie Seminare für künftige Vorleserinnen und Vorleser an.

Freude über das Angebot

Bürgermeister Thomas Kellenberger und seine Stellvertreterin Carla Mayer freuten sich über das künftige Angebot der Bildungseinrichtung in den Schulräumen, und auch die Kinder- und Jugendbeauftragte Julia Welsing sowie die Schullbetreurerin Anita Waizenegger und Lesepatin Bernadette Stricker begrüßten das Vorhaben.

Projektleiterin Ramona Wiest hofft neben vielen Bewerbungen von Vorlesern auch auf Buch- oder Geldspenden an die Stiftung Kinderchancen Allgäu. Denn nur mit dieser Unterstützung könnten Angebote für Kinder vor Ort langfristig und nachhaltig aufgebaut und integriert werden.