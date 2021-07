Kinder zünden in Aitrach Mülleimer an

Zwei strafunmündige Kinder sind von einem Zeugen am Mittwoch in Aitrach dabei beobachtet worden, wie sie an einem Spielplatz eine Plastikmülltonne anzündeten. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann löschte daraufhin zusammen mit den Kindern den schmorenden Boden der Mülltonne, an der ein Sachschaden von etwa 100 Euro entstand. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurden bei dem Duo Silvesterböller sowie ein Feuerzeug festgestellt. Die Kinder wurden von der Polizei zu Respekt vor fremdem Eigentum ermahnt, über die Gefahren von offenem Feuer aufgeklärt und in die Obhut der verständigten Eltern übergeben.