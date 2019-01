Käferholz und Eschensterben führen zu mehr Holzeinschlag

Den jährlichen Wirtschaftsplan zu Aitracher Gemeindewald stellte Revierförster Andreas Kurth in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Er erläuterte die Planung für das laufende Jahr und das, was im vergangenen abgearbeitet wurde und untermauerte dies mit entsprechenden Zahlen. Die Vorgaben für die Bewirtschaftung des insgesamt 46 Hektar, die sich auf acht Waldflächen auf Aitracher Gemarkung, größtenteils zwischen Aitrach und Mooshausen, westlich der Bahnlinie, verteilen und auf dem 51 Prozent Fichten- und 40 Prozent Buntlaubholz wachsen, sind in einem zehnjährigen Forsteinrichtungsplan bis zum Jahr 2025 geregelt. Die Zielsetzung hierzu geschieht dabei im Hinblick auf nachhaltige und naturnahe Bewirtschaftung des Gemeindewaldes unter Beachtung der Funktionsvielfalt, um ein positives Betriebsergebnis zu erzielen.

Für die laufende Dekade ist ein Hiebsatz von 282 Festmetern pro Jahr geplant, der sich aber durch ökologische Unwägbarkeiten wie Stürme oder Schädlingsbefall jedoch verändern kann. Dies war auch im abgelaufenen Jahr der Fall, sodass statt des geplanten, bereits höher angesetzten Holzschlages von 425 Festmeter Festmetern tatsächlich insgesamt etwa 874 Festmeter deutlich überschritten wurde, so Kurth. Mit dazu beigetragen haben unter anderem Waldbereinigungen von Borkenkäfern geschädigten 127 Festmeter Käferhölzern, Mehraufwand bei Hiebmaßnahmen zum Eschentriebsterben sowie weitere durch Ausholzung zur Verkehrssicherheit im Naturschutzgebiet am Bahngelände „Auf dem Kapf“ während der Stillegung des Verkehrs der Bahnstrecke durchgeführt. Der Holzerlös betrug im vergangenen Jahr rund 38 345 Euro, dem gegenüber entstanden die Gesamtausgaben von 22 400 Euro.

Für 2019 ist geplant 450 Festmeter im Gemeindewald zu schlagen (33 750 Euro). Dies wird durch die Abforstung im Mooshausener Gemeindewald realisiert. Die Schlagmenge übersteigt dabei mit circa 168 Festmetern zwar deutlich die Forsteinrichtung, ist jedoch notwendig, um eine nachhaltige und wirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten. Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit im vergangenen Jahr und des damit auftretenden Käferholzes ist die Zugänglichkeit zu den Waldarealen zu gewährleisten. Ist dies nicht gewährleistet, müsste das Käferholz außerordentlich aufwändig und teuer geschlagen werden. Deshalb übersteige der Holzeinschlag die planmäßige Menge. Zudem ist bei einem kurzfristigen Einschlag mit einem sehr hohen Verkaufspreis zu rechnen. Langfristig muss allerdings mit stark fallenden Preisen gerechnet werden. Den Mehreinschlag könne man dann in den Folgejahren kompensieren. Einnahmen gegenüber stehen die nicht unerheblichen finanziellen Ausgaben für die Aufwendungen zur Aufforstung, Forstschutz, Bestanddespflege sowie den Forstverwaltungs-, den Holzfäll- und Holzrückekosten und die Verwaltungskosten sich laut Wirtschaftplan heuer auf insgesamt 17 560 Euro summieren. Der Gemeinderat stimme dem Wirtschaftplan für das Jahr 2019 einstimmig zu.