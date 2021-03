Die Corona-Pandemie hat in den letzten Wochen und Monaten den Alltag von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen stark verändert. Vieles war und ist nach wie vor nicht mehr wie gewohnt möglich. Die Stiftung Kinderchancen Allgäu wollte auch in dieser Zeit Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, Einblicke in ihre Lebenswelt und in ihre Sichtweisen zu geben.

Wie die Stiftung Kinderchancen Allgäu mitteilt, wurden deshalb unter dem Titel „Meine Meinung. Kinder-und Jugendstimmen zum Corona-Alltag“ in Kooperation mit der Kinderstiftung Bodensee und Ravensburg Kinder und Jugendliche aus der Region Allgäu, Bodensee und Schussental gefragt, wie ihr Alltag zu Corona-Zeiten aussieht. Welche Veränderungen gibt es? Wie empfinden die Kinder und Jugendlichen diese?

Die zahlreichen Rückmeldungen wurden zu einer digitalen Ausstellung mit vielfältigen Einblicke durch Statements und Zeichnungen aufgearbeitet. Die jungen Menschen berichten von ihrem Alltag, ihren Sorgen und Ängsten sowie den positiven Veränderungen, die sie erlebten. Insgesamt sind innerhalb der Region 250 Einsendungen eingegangen.

Projekt wird gefördert

Das Projekt wird durch die Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Dadurch kann die Ausstellung auch in den analogen Raum gebracht werden.

In Zusammenarbeit mit der Grundschule Aitrach befinden sich die Meinungen seit vergangener Woche als Ausstellung im Eingangsbereich der Schule. Hierbei wird eine Bandbreite an verschiedenen Blickwickel auf die vorherrschende Situation erkennbar. Diese wurden sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich positioniert.

Schulsozialarbeiterin mit im Boot

Die Schulsozialarbeiterin Verena Blank nimmt die Ausstellung als Anlass sich mit den Schülerinnen und Schülern in Aitrach ebenfalls mit der Thematik auseinander zu setzen und den Kindern die Möglichkeit geben die Meinungen zu ergänzen. Mit dem Projekt wird Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit geboten, ihre Meinung mitzuteilen und auf Ihre bunten Sichtweisen aufmerksam zu machen, heißt es abschließend in der Mitteilung.