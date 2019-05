Jugendliche feiern Konfirmation

Zwölf Jugendliche der evangelischen Kirchengemeinde Aitrach haben ihre Konfirmation gefeiert.

Den Auftakt des Festes bildete am Samstagabend das Konfirmandenabendmahl im Gemeindehaus in Aitrach. Die Konfirmanden haben dafür ihre eigenen Abendmahlskelche getöpfert. Das Musikteam der Gemeinde gestaltete den Gottesdienst mit neueren Liedern.

Der Festgottesdienst am Sonntag fand in der katholischen Kirche St. Martin in Tannheim statt. Pfarrer Christoph Stolz stellte die Jahreslosung aus Psalm 34 in die Mitte der Liturgie: „Suche Frieden und jage ihm nach“. Die sechs Jungen und sechs Mädchen haben Friedenstauben gebastelt und ihre eigenen Ideen zum Frieden vor der Gemeinde vorgetragen.

Musikalisch gestalteten den festlichen Gottesdienst am Sonntag der Posaunenchor von Bad Wurzach und Christian Wycisk an der Orgel mit.