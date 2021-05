Joy of Voice bietet Online-Muttertagskonzert

meldet man sich für das Konzert an und bekommt am 9. Mai kurz vor 18.30 Uhr den entsprechenden Link zugesendet. Es erscheint ein Videofenster, per Klick starten.

Das Showensemble unter dem neuen Namen „Joy of Voice – Stage Art“ lädt am Muttertagsabend am Sonntag, 9. Mai, zu einem Online-Frühlingskonzert. Man kann sich dafür per E-Mail anmelden, die Mütter damit abends um 18.30 Uhr überraschen und das Konzert gemeinsam mit der Familie anschauen. Laut Ankündigung entführen die Solisten des bekannten Show-Ensembles JoV in die Welt der Rock-und Pophymnen, Musicalsongs und musikalischen Highlights. Es treten folgende Solisten auf: Daniel Mladenov, Lou Giefel, Alexandra Frick, Philipp Krenn, Nadine Moosherr, Jana-Sophie Vöhringer, Patrick Hörnle, Carolin Fink, Bastian Schönfeld, Larissa Schmid sowie Luis Oecknick am Piano. Auch ein Überraschungsgast singt. Das Konzert wurde, wie schon das Valentinskonzert, im Café Bienvenue in Memmingen aufgezeichnet. Die musikalische Leitung hat Angelika Maier (JoV) aus Aitrach, Video- und Tontechnik Patrick Hörnle, die Gesamtorganisation JS Management und Events, Lichttechnik Ambientlight Memmingen.