Irischer Abend in Aitrach

Das Kulturprojekt Aitrach geht in sein zweites Jahr. Erste Veranstaltung ist am Samstag, 23. März, ein Irish-Folk-Konzert mit Mother’s Pride.

Das Aitracher Kulturprojekt ist eine gemeinschaftliche Initiative von Volkshochschule und Gemeinde. Federführend sind Berta Frey, die Leiterin der VHS-Außenstelle Aitrach, sowie Peter Beuter, Bernhard Miorin und Edgar Müller, die den Arbeitskreis (AK) Kultur im Gemeinderat bilden. „Wir wollen ein Programm anbieten, das die Aitracher anspricht, aber auch die Menschen aus den umliegenden Gemeinden anzieht“, skizzierte Frey die Ziele vor der Premiere im vergangenen Jahr.

Große Bandbreite

Die Organisatoren sind dabei bemüht, ein abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen, das viele Geschmäcker anspricht. Entsprechend groß ist auch in diesem Jahr wieder die Bandbreite.

Los geht’s am Samstag, 23. März, mit der Irish-Folk-Formation aus Augsburg, Mother’s Pride. Beginn des Konzerts in der Festhalle von Aitrach ist um 20 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Der Termin ist dabei nicht zufällig gewählt: Der 23. März ist St. Patrick’s Day, quasi ein irischer Nationalfeiertag. „Ein Abend mit Mother‘s Pride ist wie eine Reise durch die Vergangenheit der Grünen Insel“, so die Selbstdarstellung der Band.

Magische Momente

Erstmals eine Kinderveranstaltung hat das Kulturprojekt am Samstag, 13. April, organisiert. Um 16 Uhr heißt es dann im Versammlungsraum der Festhalle „Magische Momente mit Zauberer Timo“. Die Vorstellung ist laut Ankündigung geeignet für Kinder ab fünf Jahren. Karten zu vier Euro gibt es nur an der Tageskasse.

Am Samstag, 21. September, tritt ab 20 Uhr Saubachkome.de in der Festhalle auf. Tickets kosten im Vorverkauf 14 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. Das schwäbische Comedy-Quintett aus Äpfingen präsentiert Sketche und Lieder. „Wenn es dann mal etwas deftig wird, liegt es daran, dass der Schwabe mitunter durch drastische Wortwahl gerne zügig auf den Punkt kommt. Den wahren Schwaben wirft dies nicht aus der Bahn, alle anderen werden sich fügen müssen“, schreiben die Künstler auf ihrer Homepage.

Märchen im Doppelpack

Zum Abschluss des Kulturprojekts 2019 gastiert am Freitag, 8. November, Annika Hofmann in Aitrach, und dies mit einer Doppelvorstellung. Ab 16 Uhr erzählt sie speziell für Kinder „ein Märchen, das Mut macht,“ wie es in der Ankündigung heißt: „Der fröhliche König“. Dazu spielt sie Flöte, Trommel und Akkordeon. Der Eintritt kostet fünf Euro (nur Tageskasse).

Um 20 Uhr tritt die Geschichtenerzählerin aus Kempten nochmal auf und erzählt diesmal ein Märchen für Erwachsene: „Das Geheimnis des Glücks“. Der Eintritt kostet zehn Euro (nur Abendkasse).