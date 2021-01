Infoveranstaltung Windkraft: Fachleute beantworten Fragen

Die Gemeinde Aitrach wird am Montag, 18. Januar, zwischen 19 und 22 Uhr eine digitale Informationsveranstaltung zu Fragen rund um die Windenergie anbieten. Der Zugang ist über die Website www.aitrach.de möglich.

„Wir wollen, dass sich Bürgerinnen und Bürger zu Pro und Contra der Windenergie in Aitrach ,live’ austauschen können. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation ist dies derzeit nicht möglich. Daher veranstalten wir als Zwischenschritt eine Informationsveranstaltung zu Fragen rund um die Windenergie im Internet“, so Bürgermeister Kellenberger in der Ankündigung.

Die EnBW plant, wie berichtet, den Bau einer Windkraftanlage im Mooshauser Wald. Nach derzeitigem Stand der Überlegungen soll die Anlage bei einer Nabenhöhe von 169 Metern eine Gesamthöhe von 250 Meter haben. Sie soll auf gemeindeeigenem Grund gebaut werden. Daher wird der Gemeinderat die Entscheidung darüber zu treffen haben, ob er eine Verpachtung des Grundes genehmigt.

Auf der Grundlage von Fragen aus dem Gemeinderat wird laut Mitteilung Anja Hentschel, Professorin für Umwelt- und Energierecht an der Hochschule Darmstadt und Spezialistin für das Thema Windenergie, Antworten geben auf rechtliche Fragen der Windkraft. Christian Eulitz, Fachmann für Akustik und technischer Leiter der Studie des Umweltbundesamtes zu Infraschall, wird Fragen beantworten zum Thema Lärm und Infraschall.

Zusätzlich zu diesen beiden Fachleuten sind bei der Veranstaltung die zuständige Genehmigungsbehörde und ein Vertreter der EnBW anwesend, um Fragen nach dem Genehmigungsverfahren und dem aktuellen Planungsstand zu beantworten.