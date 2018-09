Infos zum Glasfaseranschluss gibt’s am 27. September

Im kommenden Jahr will die Netcom als Betreiber des Glasfasernetzes in Aitrach in Betrieb gehen. Am 27. September findet dazu eine Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle statt. Das gab Kämmerer Johannes Simmler am Montagabend im Gemeinderat bekannt.

Er betonte dabei aber auch: „Wir sind noch im Tunnel. Bis das Licht sichtbar wird, dauert es noch etwas.“ Denn zwar sind die Leerrohre mittlerweile alle verlegt und damit die Baumaßnahmen an den Straßen der Gemeinde beendet. Aber nun steht der Gemeinde die Aufgabe ins Haus, diese Rohre auch mit Glasfaserkabeln zu bestücken. Erst danach könne die Übergabe des Netzes an den Betreiber Netcom erfolgen, so Simmler. Der habe dann zwölf Monate Zeit, das Netz tatsächlich in Betrieb zu nehmen. Das werde 2019 geschehen, sagte der Kämmerer, mochte aber den Zeitraum nicht weiter eingrenzen.

Gemeinderat Jörg Lemmer (CDU) kritisierte den zeitlichen Verzug der Maßnahme. Ursprünglich sei März 2018 angekündigt worden. Jetzt sei September und noch immer kein Übergabetermin geplant. „Nochmal ein Jahr warten, das geht nicht“, sagte er. Simmler begründete die Verzögerung mit der Gewährung von Zuschüssen. Diese seien an die Verlegung von Leitungen der Netze BW gekoppelt gewesen, was den Zeitplan verschoben habe.

Lemmer regte daraufhin an, mit der Übergabe an die Netcom nicht zu warten, bis das das gesamte Glasfasernetz verlegt ist, sondern Teilfreigaben vorzunehmen.