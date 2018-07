In den nächsten Jahren wird mehr Kies aus Aitrach benötigt

Wie geht es weiter mit dem Kies- und Sandabbau in den im Regionalplan Bodensee-Oberschwaben ausgewiesenen Gebieten auf Aitracher Gemarkung? Darüber, welche Gebiete in der Illertalgemeinde Aitrach in den kommenden Jahrzehnten als weitere Abbauflächen genutzt werden, hat Bürgermeister Thomas Kellenberger in der jüngsten Gemeinderatssitzung informiert.

Aktuell werden auf Aitracher Gemarkung an verschiedenen Standorten südlich des Hauptorts Sand und Kies abgebaut. Hierbei handelt es sich um die Kiesgruben Stibi und beim Kieswerk Richtung Oberhausen, die bereits in dem Teilregionalplan im Jahre 2003 dokumentiert wurden.

Drei bis vier Jahre Abbaumöglichkeit

Der in Aitrach abgebaute Kies werde mehrheitlich in der Region verbraucht, und man könne von drei bis vier weiteren Jahren Abbaumöglichkeit der bislang genehmigten Abbaustellen rechnen. Diese relativ kurze Zeitspanne bereite den Unternehmen natürlich Sorgen, so Kellenberger. Im Flächennutzungsplan werde die reine Flächenausweisung dargestellt, das eigentliche Genehmigungsverfahren bleibe davon unberührt und liege in der Zuständigkeit des Landratsamtes.

Heuer werde erstmals ein Verfahren, auch für die Öffentlichkeit, durchgeführt, da es zu immer mehr Eingriffen in die Natur komme. Kiesabbau habe durch Lärm, Staub und hohes Verkehrsaufkommen durchaus negative Begleiterscheinungen, er werde jedoch im Hinblick auf steigende Bauvorhaben in den nächsten Jahrzehnten dringend benötigt, so der Gemeindechef.

Der umfangreiche Anhörungsentwurf für die Stellungnahme der Gemeinde zum Regionalplan wurde den Räten in der jüngsten Sitzung vorgelegt. In ihm werden unter anderem auch die künftigen Abbaugebiete Aitrachs thematisiert. Dabei geht es um Gebiete, die für den Abbau oberflächennaher mineralischer Rohstoffe in Frage kommen, und um sogenannte Vorranggebiete zur Sicherung, die der Deckung eines längerfristigen Bedarfs dienen. Zu den beiden Vorrang-Abbau-Arealen gehört die Kiesgrube Aitrach südlich der bestehenden Photovoltaikanlage und eine geringer Anteil am „Klausenstich“, das sich auf Teilen der Gemarkungen Aichstetten und Aitrach ausstreckt und zu denen der Umweltbericht keine erheblichen Umweltauswirkungen feststellt.

Anders sieht es bei dem Vorrang-Sicherung Abbaugebiet „Kiesgrube Oberhausen“ aus. Dem zwölf Hektar großen Gelände wird bei der „Gesamtbewertung Umwelt“ erheblich negative Umweltauswirkungen auf regionaler Ebene bescheinigt. Diese können jedoch in der Regel auf der Ebene der Genehmigung erörtert und gegebenenfalls ausgeglichen oder minimiert werden.