In 14 Tagen fließt das Wasser wieder

Auf dem Programm der Gemeinderatssitzung, die im Dorfgemeinschaftshaus der Aitracher Teilgemeinde stand eine Ortsbesichtigung des Geländes hinter dem Gutshof in Treherz. Natur pur.

Eine idyllischen Landschaft besichtigten die Ratsmitglieder, die sich hinter dem Ortskern beidseitig an der Kreisstraße in Richtung Steinental ausbreitet. Noch reizvoller wird sie sich nach den kürzlich begonnenen Rekultivierungsmaßnahmen präsentieren. Wenn dann der derzeit größtenteils verdolte Bachlauf wieder freigelegt und das Gewässer naturnah gestaltet wird. Diese Maßnahme zur Naturverschönerung sei erst in dankenswerter Zusammenarbeit mit der Eigentümergemeinschaft des Gutshofes zu Stande gekommen, hob Bürgermeister Thomas Kellenberger hervor.

Den aktuellen Stand der 100 000 Euro teuren Baumaßnahme, die bei entsprechender Witterung in vierzehn Tagen abgeschlossen sein soll, erläuterte Gemeindekämmerer Johannes Simmler. Dabei wurde mit den Arbeiten zur Entfernung der Bachverdolung links von der Kreisstraße in Richtung Steinental auf einer Länge von etwa 110 Meter begonnen. Der Übergang zur Strömungsreduzierung in das bestehende Tosbecken werde dann mit einer etwa. 15 Meter langen rauen Rampe hergestellt.

Östlich der Straße sollen 120 Meter Verrohrung eines Quellgrabens zur Herstellung eines größeren Biotopverbundes geöffnet werden. Der neue Gewässerverlauf wird naturnah gestaltet und mit variablen Sohlbreiten und Böschungsneigungen hergestellt, damit sich unterschiedliche Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten einstellen können. Die Niederwasserrinne wird mäandrierend, mit Vertiefungen und Verengungen gestaltet. Das Bild zeigt das Gelände, auf dem der künftige Bachverlauf bereits mit Holzpflöcken abgegrenzt wurde. Alles ist gerichtet für einen echten landschaftlichen Hingucker: Natur pur mit saftigen Wiesen, natürlicher Bachlauf, Biotop, Streuobstwiese und Wald.